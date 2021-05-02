Врач рассказал, как себя обезопасить во время майских праздников от COVID-19

Людям, которые не сделали прививку, не стоит расслабляться в период майских праздников. Об этом заявил врач-иммунолог Владимир Болибок.

Чтобы полностью обезопасить себя, нужно привиться.

Самые опасные места, по словам врача, — метрополитен, автобусы, троллейбусы, электрички. Тем, кто планирует поездку на транспорте, нужно обязательно носить маску. Также по возможности стоит отказаться от посещения культурных мероприятий. Лучше всего сейчас — мероприятия на свежем воздухе, потому что так концентрация аэрозоля очень низкая и вероятность заразиться очень маленькая. Также сейчас опасность представляет и посещение общепита.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

«Хуже всего — закрытые переполненные помещения, особенно если речь идет о принятии пищи. Маску снимают, где-то чихают, кашляют, разговаривают во время приема пищи — все это создает дополнительные условия для распространения коронавирусной инфекции», — приводит слова специалиста RT.

Болибок считает, что в этот период лучше всего уехать за город и сократить количество контактов.

Тем, кто решился отправиться в поездку на самолете, рекомендуется взять с собой комплект одноразовых масок и менять их каждые два часа.

Татьяна Леухина