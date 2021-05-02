В центре Чумакова назвали сроки сохранения иммунитета к COVID-19 после вакцинации «КовиВаком»

Фото: Максим Платонов (архив)

В центре Чумакова назвали сроки сохранения иммунитета к коронавирусу после вакцинации препаратом «КовиВак». Он длится порядка восьми месяцев, сообщил генеральный директор учреждения Айдар Ишмухаметов.

До конца 2021 года центр Чумакова надеется выпустить как минимум 7,5 млн доз своей вакцины, рассказал Ишмухаметов в эфире телеканала «Россия 1».

Также он рассказал, что учреждение подало в Министерство здравоохранения России документы для расширения возрастных границ применения «КовиВака». На сегодняшний день сделать прививку им могут граждане в возрасте от 18 до 60 лет.

Фото: Максим Платонов (архив)

28 апреля стало известно, что первая партия вакцины «КовиВак» поступила в Татарстан. Всего в республику привезли 1,5 тыс. доз препарата, которые распределили в Казани. Вся партия израсходована. Татарстан ожидает новой поставки — ее сроки неизвестны.

Татьяна Демина