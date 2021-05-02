В России от коронавируса полностью привились 9 млн россиян
В России обе дозы вакцины от COVID-19 получили около 9 млн человек. Об этом сообщили в эфире телеканала «Россия 1».
Прививку первым компонентом сделали уже 13 млн.
В Татарстане, по данным на субботу, 1 мая, вакцинацию прошли 255 тыс. человек. Это составляет 14% от плана по вакцинации, заявил президент республики Рустам Минниханов.
В середине апреля ТАСС подсчитало, что в стране около 9,3 млн россиян получили хотя бы первую дозу препарата. Это примерно 6,3% всего населения России.
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