В России от коронавируса полностью привились 9 млн россиян

В России обе дозы вакцины от COVID-19 получили около 9 млн человек. Об этом сообщили в эфире телеканала «Россия 1».

Прививку первым компонентом сделали уже 13 млн.

Фото: mos.ru

В Татарстане, по данным на субботу, 1 мая, вакцинацию прошли 255 тыс. человек. Это составляет 14% от плана по вакцинации, заявил президент республики Рустам Минниханов.

В середине апреля ТАСС подсчитало, что в стране около 9,3 млн россиян получили хотя бы первую дозу препарата. Это примерно 6,3% всего населения России.



Татьяна Леухина