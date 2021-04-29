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США вслед за Россией заявили о гуманитарной помощи Индии в борьбе с коронавирусом

08:32, 29.04.2021
США вслед за Россией заявили о гуманитарной помощи Индии в борьбе с коронавирусом
Фото: realnoevremya.ru

Вслед за Россией в США сообщили, что окажут Индии помощь в борьбе с коронавирусом. Об этом заявили в пресс-службе Белого дома.

«Соединенные Штаты в ближайшие дни поставят продукцию на сумму более $100 млн для оказания срочной помощи нашим партнерам в Индии», — сообщают американские власти.

В Индию будут направлены аппараты ИВЛ, 1,1 тыс. кислородных баллонов, 15 млн защитных масок N95, 1 млн экспресс-тестов. Также отправят 20 млн доз вакцины AstraZeneca. Самолеты с гуманитарной помощью отправят уже сегодня.

Ранее об экстренной гуманитарной помощи Индии заявила Россия. Индия уже неделю бьет антирекорды по заболеваемости коронавирусом. В стране переполнены больницы, крематории не справляются с количеством умерших, поэтому покойных сжигают прямо на улицах. Людям рекомендовано носить защитные маски даже дома.

Ольга Плешекова
Общество
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