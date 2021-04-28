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РЖД восстановят бесплатный проезд для участников войны и инвалидов

12:36, 28.04.2021
РЖД восстановят бесплатный проезд для участников войны и инвалидов
Фото: kzn.ru

РЖД восстановили акцию по предоставлению возможности бесплатного проезда в поездах дальнего следования инвалидам и участникам Великой Отечественной войны. Акция была приостановлена в прошлом году из-за пандемии коронавируса.

Вместе с инвалидом и участником Великой Отечественной войны проездом может воспользоваться один сопровождающий. Услуга действует на вагоны всех классов обслуживания всех поездов дальнего следования, которые курсируют в пределах России. Ограничений по количеству поездок нет, говорится на сайте мэрии Казани.

Оформить бесплатный билет можно в кассах дальнего следования на основании подтверждающих льготу документов.

Напомним, что безлимитный проезд предоставлялся в честь праздника 75-летия Победы. Однако акцию пришлось приостановить в прошлом году из-за пандемии коронавируса.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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