РЖД восстановят бесплатный проезд для участников войны и инвалидов

РЖД восстановили акцию по предоставлению возможности бесплатного проезда в поездах дальнего следования инвалидам и участникам Великой Отечественной войны. Акция была приостановлена в прошлом году из-за пандемии коронавируса.

Вместе с инвалидом и участником Великой Отечественной войны проездом может воспользоваться один сопровождающий. Услуга действует на вагоны всех классов обслуживания всех поездов дальнего следования, которые курсируют в пределах России. Ограничений по количеству поездок нет, говорится на сайте мэрии Казани.

Оформить бесплатный билет можно в кассах дальнего следования на основании подтверждающих льготу документов.



Напомним, что безлимитный проезд предоставлялся в честь праздника 75-летия Победы. Однако акцию пришлось приостановить в прошлом году из-за пандемии коронавируса.

Ольга Плешкова