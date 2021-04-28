Россия окажет экстренную помощь Индии в связи со вспышкой COVID-19

Фото: Максим Платонов

Россия окажет Индии экстренную гуманитарную помощь в связи со вспышкой коронавируса в этой стране. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в разговоре с премьером Индии Нарендрой Моди.

В сообщении пресс-службы Кремля говорится, что уже сегодня рейсы МЧС России доставят в Индию 20 единиц оборудования для выработки кислорода, 75 аппаратов искусственной вентиляции легких, 150 медицинских мониторов и 200 тысяч упаковок лекарств.

— Премьер-министр Индии тепло поблагодарил президента России за оказываемое содействие, которое во многом носит высокотехнологичный характер и остро востребовано в стране, — сообщили в Кремле.

Нарендра Моди и Владимир Путин. Фото: commons.wikimedia.org

Индия уже неделю бьет антирекорды по заболеваемости коронавирусом. В стране переполнены больницы, крематории не справляются с количеством умерших, поэтому покойных сжигают прямо на улицах. Людям рекомендовано носить защитные маски даже дома.

Вчера издание «Известия» со ссылкой на источник сообщило, что Россия рассматривает возможность ограничения авиасообщения с Индией.