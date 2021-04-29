Минздрав разрабатывает обновление рекомендаций по лечению COVID-19

Минздрав работает над обновлением методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавируса, заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Владимир Чуланов.

Это уже десятое обновление временных методических рекомендаций. Они были разработаны для информационной поддержки специалистов практического здравоохранения, оказывающих помощь пациентам с COVID-19. Рабочая группа постоянно изучает научную информацию, результаты клинических исследований, анализирует рекомендации зарубежных стран и ведущих международных организаций, пишет «РИА Новости».



Ранее сообщалось, что Минздрав России может одобрить еще один препарат для лечения COVID-19.