Мишустин с премьер-министром Казахстана обсудили в Казани поставки вакцин от СOVID-19

Фото: пресс-служба президента РТ

Премьер-министры России и Казахстана Михаил Мишустин и Аскар Мамин обсудили в Казани ситуацию с поставками российской вакцины от коронавируса. Председатель правительства РФ сообщил, что страна делает все возможное, чтобы направить дополнительные дозы препарата в Казахстан.

Мишустин уверен, что Россия и Казахстан общими усилиями справятся с пандемией COVID-19 и преодолеют вызванный ею экономический кризис, пишет ТАСС.

Фото: пресс-служба президента РТ

Участие в расширенной встрече делегаций России и Казахстана принял и президент Татарстана Рустам Минниханов, сообщает его пресс-служба.

Фото: пресс-служба президента РТ

На встрече Мишустин напомнил, что Россия и Казахстан запустили производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на карагандинском фармацевтическом заводе.

Мишустин и Мамин прибыли в столицу Татарстана сегодня днем. В Международном аэропорту Казани их встречал Минниханов. Оба премьер-министра примут участие в мероприятиях Евразийского межправительственного совета.

Татьяна Демина