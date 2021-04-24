Главное о коронавирусе на 24 апреля: в Татарстане остаются ограничения, в мире скоро сделают миллиард прививок

Фото: Максим Платонов

Снимать COVID-ограничения в Татарстане пока не планируют

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 34 новых случая COVID-19. Всего на 24 апреля в республике зарегистрировано 20 237 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 17 373 жителя республики, из них 67 — за минувшие сутки. Умерли за весь период 453 человека.

В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировали два случая смерти от COVID-19: умерли мужчины 1948 и 1950 годов рождения. Всего жертвами коронавируса в республике стали 453 человека.

Минтимер Шаймиев сделал прививку от коронавируса. Какой именно вакциной он привился, не уточняется.



Жители Татарстана расслабились в части соблюдения противокоронавирусных мер. Об этом снова (как, собственно, весь прошедший год) заявила замглавы Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина. Она опасается, что неожиданно долгие выходные будут сопровождаться нарушениями противоэпидемического режима.

Фото: Максим Платонов

Минобрнауки России сообщило, что вакцина от коронавируса центра им. М.П. Чумакова «КовиВак» поступит в 18 регионов страны до 25 апреля. Поставки ожидаются и в Татарстан.

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава РТ Дмитрий Лопушов назвал информацию об обязательном повышении температуры после прививки домыслами. «Температура может повыситься, но это всего 5—10% вакцинированных. Остальные 90% вакцину переносят практически безболезненно», — сообщил врач.



Вчера на заседании Госсовета РТ президент Татарстана Рустам Минниханов заявил о том, что окончательное снятие ограничительных мер пока не планируется. Основные причины: неприятная статистика по заболевшим и носителям антител и медленные темпы вакцинации. Он призвал увеличить темпы вакцинации в республике и прививать 10 тыс. человек в день.

В Татарстане прививку от коронавируса сделал 220 841 человек, из них 129 728 уже получили оба компонента. За сутки прирост привитых составил 5 708 человек.



Фото: Максим Платонов

Ситуация с коронавирусом в России вышла на плато

За последние сутки в России выявили 8 828 новых случаев коронавируса, выздоровели 9 254 человека. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 4 753 789 человек, а выздоровевших — до 4 380 468 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 399 россиян. За весь период в России от коронавируса умерло 107 900 человек.

Президент России Владимир Путин согласился объявить дни с 1 по 11 мая выходными. Об этом он сообщил на совещании по коронавирусу с вице-премьером Татьяной Голиковой и главой Роспотребнадзора РФ Анной Поповой. К вечеру пятницы президент уже подписал указ об установлении нерабочих дней с 4 по 7 мая 2021 года включительно. В Кремле подчеркнули, что о новом локдауне речи не идет.



Ситуация с коронавирусом в России достаточно стабильная, можно говорить о выходе заболеваемости в стране на «определенное плато». Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Нерабочие дни между майскими праздниками не спровоцируют роста заболеваемости COVID-19, если россияне будут соблюдать санитарные правила. Такое мнение высказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Фото: скриншот видео

Уникальный северо-западный штамм коронавируса, о существовании которого в начале этой недели рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, мог зародиться в Санкт-Петербурге. Об этом рассказал заместитель директора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков. Предположительно, это первый «именной» штамм SARS-CoV-2, появившийся в России.

Власти Крыма сняли введенные из-за пандемии ограничения на время проведения 9 мая мероприятий, посвященных Дню Победы. Еще «ковид отменяется» в Симферополе на сегодня — там планируют провести мероприятия к 20-летию основания Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Общее количество участников — не более 200 человек.

Фото: kaptravel.ru

В мире скоро будет 1 миллиард сделанных прививок от COVID-19

В мире коронавирусом нового типа на 10.30 (мск) заразились 145 663 023 человека, 3 086 717 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (31 992 070). На второй строчке — Индия (16 610 481), на третьей — Бразилия (14 237 078), на четвертой — Франция (5 502 014). Россия занимает пятое место (4 691 290, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (571 199). За ними следуют Бразилия (386 416), Мексика (214 504), Индия (189 544) и Великобритания (127 638).



Мировое сообщество преодолеет отметку в 1 млрд сделанных прививок от коронавируса в ближайшие дни. Такие данные привел Bloomberg. Всего в мире на 22 апреля было сделано 966 млн прививок. По подсчетам агентства, сегодня в мире делают примерно 16 млн прививок в день.

Apple совместно с аптечной компанией Walgreens Boots Alliance разрабатывает программу для вакцинации против COVID-19 своих сотрудников прямо в офисах.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил, что на следующей неделе в стране планируют начать отменять ограничения на работу объектов сферы услуг. Но только для тех, у кого есть паспорт вакцинации после прививки от нового коронавируса.

Фото: dw.com

Китайские ученые разрабатывают вакцину, которая будет эффективна при различных мутациях коронавируса и лучше защитит человека от всевозможных его штаммов. Об этом заявил глава специальной комиссии по борьбе с эпидемией Государственного комитета по делам здравоохранения КНР академик Чжун Наньшань.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (Food and Drug Administration, FDA) сняло ограничения на применение вакцины Johnson & Johnson. Напомним, использование препарата приостановили 13 апреля из-за возможных побочных эффектов. Так, власти зарегистрировали 15 случаев возникновения тромбов у женщин в возрасте от 18 до 48 лет через 6—13 дней после прививки, три пациентки умерли.

Фото: fingazeta.ru

Минздрав Болгарии разрешил открыть границу для туристов с 1 мая. Иностранные граждане должны иметь при себе любой из трех видов медицинских документов: сертификат о прививке, отрицательный тест на коронавирус и справку о том, что в последние полгода человек перенес ковид (подтвержденную положительным ПЦР-тестом).

Татьяна Леухина