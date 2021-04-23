Минобрнауки РФ: «КовиВак» поступит в Татарстан и еще 17 регионов до 25 апреля

Фото: Максим Платонов (архив)

В Минобрнауки России сообщили, что вакцина от коронавируса центра им. М.П. Чумакова «КовиВак» поступит в 18 регионов страны до 25 апреля. Поставки ожидаются и в Татарстан.

Первые поставки препарата, помимо Татарстана, запланированы также в Ленобласти, Московском регионе, Ставрополье, Приморском крае, уточнили в Минобрнауки РФ.

«Реальное время» направило в Минздрав РТ запрос о поставке «КовиВак» в Татарстан.

Поставки «КовиВак» в гражданский оборот начались 28 марта, напомнило Минобрнауки РФ в сообщении в официальном telegram-канале. В месяц планируется выпускать один миллион доз вакцины.

Фото: covivac.ru

Ранее гендиректор центра им. Чумакова Айдар Ишмухаметов, рассказал, что первые партии «КовиВак» отправили в российские регионы вечером 15 апреля. В учреждении заверяют, что вакцина эффективна против всех известных на сегодняшний день мутаций коронавируса.





Татьяна Демина