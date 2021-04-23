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Минобрнауки РФ: «КовиВак» поступит в Татарстан и еще 17 регионов до 25 апреля

16:30, 23.04.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 1
Минобрнауки РФ: «КовиВак» поступит в Татарстан и еще 17 регионов до 25 апреля
Фото: Максим Платонов (архив)

В Минобрнауки России сообщили, что вакцина от коронавируса центра им. М.П. Чумакова «КовиВак» поступит в 18 регионов страны до 25 апреля. Поставки ожидаются и в Татарстан.

Первые поставки препарата, помимо Татарстана, запланированы также в Ленобласти, Московском регионе, Ставрополье, Приморском крае, уточнили в Минобрнауки РФ.

«Реальное время» направило в Минздрав РТ запрос о поставке «КовиВак» в Татарстан.

Поставки «КовиВак» в гражданский оборот начались 28 марта, напомнило Минобрнауки РФ в сообщении в официальном telegram-канале. В месяц планируется выпускать один миллион доз вакцины.

Фото: covivac.ru

Ранее гендиректор центра им. Чумакова Айдар Ишмухаметов, рассказал, что первые партии «КовиВак» отправили в российские регионы вечером 15 апреля. В учреждении заверяют, что вакцина эффективна против всех известных на сегодняшний день мутаций коронавируса.

Татьяна Демина
ОбществоМедицина Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 23 апр
    Кто-нибудь сказал бы,можно ли прививаться этой вакциной при варикозном расширении сосудов на ногах?Да ещё в комплексе со стенокардией и диабетом-2. Районные врачи пока,конечно,не знают.
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