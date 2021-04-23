Путин подписал указ о нерабочих днях между майскими праздниками в 2021 году

Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении нерабочих дней с 4 по 7 мая 2021 года включительно. Документ опубликован на сайте Кремля.

Отмечается, что за работниками сохраняется зарплата в эти дни.

«Органам публичной власти, иным органам и организациям определить количество служащих и работников, обеспечивающих с 1 по 10 мая 2021 г. включительно функционирование этих органов и организаций», — написано в указе.

Документ вступил в силу со дня его официального опубликования.



Ранее Путин согласился объявить выходными дни с 1 по 11 мая, пообещав сегодня же подписать соответствующий указ. Позже в Кремле уточнили, что речи о новом локдауне в России на майские праздники не идет. Однако в Управлении Роспотребнадзора по Татарстану опасаются, что в грядущие выходные люди будут нарушать противоковидные меры.

Алексей Нечаев