Новости общества

10:19 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане подтвердились два случая смерти от COVID-19

20:11, 23.04.2021
В Татарстане подтвердились два случая смерти от COVID-19
Фото: Максим Платонов

В Татарстане зарегистрировано два новых случая смерти от коронавируса: умерли мужчины 1948 и 1950 годов рождения.

Вирус идентифицирован в результате патологоанатомической экспертизы, сообщили в республиканском оперштабе.

Всего по состоянию на 23 апреля в Татарстане зарегистрировано 453 случая смерти от COVID-19.

Актуальные новости о коронавирусе в Татарстане, России и мире читайте в подборке «Реального времени».

Алексей Нечаев
ОбществоМедицина Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем