В Татарстане подтвердились два случая смерти от COVID-19
В Татарстане зарегистрировано два новых случая смерти от коронавируса: умерли мужчины 1948 и 1950 годов рождения.
Вирус идентифицирован в результате патологоанатомической экспертизы, сообщили в республиканском оперштабе.
Всего по состоянию на 23 апреля в Татарстане зарегистрировано 453 случая смерти от COVID-19.
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