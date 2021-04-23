Минздрав Татарстана опроверг слухи, что практически у каждого вакцинированного повышается температура

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Главный внештатный эпидемиолог Минздрава РТ Дмитрий Лопушов назвал домыслами информацию, что у каждого вакцинированного от коронавируса повышается температура.

— Это [вакцинация] реальный механизм защиты от такой страшной инфекции. Проведенная вакцинация показывает, что вакцина практически безопасна. Мы не встречали за весь период поствакцинальных осложнений, и те слухи и домыслы о том, что практически у каждого повышается температура, — это тоже неправда. Температура может повыситься, но опять-таки это всего 5—10% вакцинированных. Остальные 90% вакцину переносят практически безболезненно, — сказал он.

На сегодня в Татарстане вакцину от коронавируса получил 220 841 человек. За сутки прирост привитых составил 5 708 человек. Вторую дозу вакцины получили 129 728 человек.