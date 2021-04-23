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Минздрав Татарстана опроверг слухи, что практически у каждого вакцинированного повышается температура

14:40, 23.04.2021 1
Минздрав Татарстана опроверг слухи, что практически у каждого вакцинированного повышается температура
Фото: Максим Платонов

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава РТ Дмитрий Лопушов назвал домыслами информацию, что у каждого вакцинированного от коронавируса повышается температура.

— Это [вакцинация] реальный механизм защиты от такой страшной инфекции. Проведенная вакцинация показывает, что вакцина практически безопасна. Мы не встречали за весь период поствакцинальных осложнений, и те слухи и домыслы о том, что практически у каждого повышается температура, — это тоже неправда. Температура может повыситься, но опять-таки это всего 5—10% вакцинированных. Остальные 90% вакцину переносят практически безболезненно, — сказал он.

На сегодня в Татарстане вакцину от коронавируса получил 220 841 человек. За сутки прирост привитых составил 5 708 человек. Вторую дозу вакцины получили 129 728 человек.

Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 23 апр
    Вообще кто-нибудь обобщает замечания в связи с вакцинацией? Что-то в последнее время не слышно выступлений и официальных лиц. Можно ли прививаться при варикозном расширении вен на ногах? Пришлось самому отменить всё в последний момент.Врачи не знают. Кто бы выступил с обобщением и рекомендациями,или всё надо испытать на себе без знаний?
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