В Татарстане вакцину от коронавируса получили больше 220 тысяч человек
В Татарстане вакцину от коронавируса получил 220 841 человек. За сутки прирост составил 5 708 человек.
Вторую дозу вакцины получили 129 728 человек.
Записаться на вакцинацию можно пятью способами:
1. Единый портал госуслуг РФ (ЕПГУ);
2. Портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан;
3. Единый номер 122;
4. При обращении в МФЦ;
5. При обращении по контактным телефонам в поликлинику.
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