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В Татарстане вакцину от коронавируса получили больше 220 тысяч человек

12:02, 23.04.2021
В Татарстане вакцину от коронавируса получили больше 220 тысяч человек

В Татарстане вакцину от коронавируса получил 220 841 человек. За сутки прирост составил 5 708 человек.

Вторую дозу вакцины получили 129 728 человек.

Записаться на вакцинацию можно пятью способами:

1. Единый портал госуслуг РФ (ЕПГУ);
2. Портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан;
3. Единый номер 122;
4. При обращении в МФЦ;
5. При обращении по контактным телефонам в поликлинику.

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