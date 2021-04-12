В ВОЗ сообщили, что смертность от коронавируса растет уже месяц

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что в мире количество летальных случаев от коронавируса продолжает расти уже целый месяц.



По данным ВОЗ, количество новых случаев СOVID-19 увеличивается уже семь недель подряд, пишет «РИА Новости».

Напомним, по данным на утро 12 апреля за сутки число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России выросло на 8 320, до 4 649 710. Умерло за сутки 277 россиян — это минимум с 9 ноября 2020 года. Всего скончались 103 263 пациента.



Фото: realnoevremya.ru

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Татьяна Демина