В России ЕГЭ в 2021 году пройдет по единому расписанию
По всей России планируется провести единый государственный экзамен по одному расписанию — исключений для регионов, где наблюдается рост заразившихся коронавирусом, не будет. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что экзамен пройдет с соблюдением необходимых мер эпидемиологической безопасности. Для Москвы перенос сроков ЕГЭ не обсуждается.
Какими будут «пандемийные» ЕГЭ и ОГЭ в Татарстане — читайте в материале «Реального времени».ОбществоОбразование
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