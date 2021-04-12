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В России ЕГЭ в 2021 году пройдет по единому расписанию

12:55, 12.04.2021
В России ЕГЭ в 2021 году пройдет по единому расписанию
Фото: Максим Платонов

По всей России планируется провести единый государственный экзамен по одному расписанию — исключений для регионов, где наблюдается рост заразившихся коронавирусом, не будет. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что экзамен пройдет с соблюдением необходимых мер эпидемиологической безопасности. Для Москвы перенос сроков ЕГЭ не обсуждается.

Какими будут «пандемийные» ЕГЭ и ОГЭ в Татарстане — читайте в материале «Реального времени».

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