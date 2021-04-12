В Казани из-за коронавирусных ограничений перенесли ряд фестивалей
В Казани из-за действующих коронавирусных ограничений отложили проведение некоторых культурно-массовых мероприятий, сообщила сегодня на деловом понедельнике в мэрии города директор Комитета по развитию туризма Дарья Санникова.
В частности, из-за распространения COVID-19 перенесены гастрономический фестиваль «Вкусная Казань», «Ночной велофест», зимний фестиваль «КышДаКар-фест» и фестиваль национального костюма KazanEthnicfest.
Мэр Казани Ильсур Метшин обратил внимание, что перенос мероприятий — вынужденная мера. Их проведение отложено «до лучших времен» — до стабилизации эпидемиологической обстановки.
Ранее исполнительный директор Ассоциации рестораторов и отельеров Казани Галина Шарафутдинова рассказала, что в этом году в Казани планируется провести гастрономические фестивали, в частности, «Вкусную Казань», который в прошлом году не состоялся из-за пандемии. Сроки его проведения уточняются.
Отметим, что в марте в Казани прошел фестиваль «Крымская весна» и празднование «Науруза», в рамках которого впервые провели «Фестиваль плова».
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