В Казани из-за коронавирусных ограничений перенесли ряд фестивалей

Фото: Максим Платонов

В Казани из-за действующих коронавирусных ограничений отложили проведение некоторых культурно-массовых мероприятий, сообщила сегодня на деловом понедельнике в мэрии города директор Комитета по развитию туризма Дарья Санникова.

В частности, из-за распространения COVID-19 перенесены гастрономический фестиваль «Вкусная Казань», «Ночной велофест», зимний фестиваль «КышДаКар-фест» и фестиваль национального костюма KazanEthnicfest.

Мэр Казани Ильсур Метшин обратил внимание, что перенос мероприятий — вынужденная мера. Их проведение отложено «до лучших времен» — до стабилизации эпидемиологической обстановки.

Ранее исполнительный директор Ассоциации рестораторов и отельеров Казани Галина Шарафутдинова рассказала, что в этом году в Казани планируется провести гастрономические фестивали, в частности, «Вкусную Казань», который в прошлом году не состоялся из-за пандемии. Сроки его проведения уточняются.



Фото: Ринат Назметдинов

Отметим, что в марте в Казани прошел фестиваль «Крымская весна» и празднование «Науруза», в рамках которого впервые провели «Фестиваль плова».



Татьяна Демина