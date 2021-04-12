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Правительство РФ одобрило законопроект о включении прививки от COVID-19 в перечень профилактических

16:28, 12.04.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Правительство РФ одобрило законопроект о включении прививки от COVID-19 в перечень профилактических
Фото: Максим Платонов (архив)

Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила для дальнейшего рассмотрения законопроект, предполагающий включение прививки от коронавируса в действующий перечень профилактических прививок.

«Думаю, что это очень важное решение и законопроект быстро поступит в Государственную думу для скорейшего рассмотрения», — сообщил первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков.

Принятие изменений в закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» потребует выделения на 2021—2023 годы дополнительных средств из федерального бюджета в размере 75,8 млрд рублей, сообщает пресс-служба фракции «Единая Россия» в Госдуме.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, в декабре прошлого года Минздрав России по поручению премьер-министр РФ Михаила Мишустина включил вакцины от коронавируса в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям с учетом приоритетности.

Татьяна Демина
ОбществоВластьМедицина
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