В Кремле не стали связывать приостановку авиасообщения с Турцией со встречей Зеленского и Эрдогана

Решение о приостановке авиасообщения с Турцией не связано с субботним визитом президента Украины Владимира Зеленского в Анкару. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Это связано с тревожной эпидемиологической ситуацией, уточнил РИА «Новости» представитель Кремля.

Глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа отметил, что российские власти могут изменить свой подход к оценке безопасности отдыха россиян после визита в страну делегации, которая сможет оценить ситуацию на месте, передает информагентство.

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В минувшую субботу президент Турции Тайип Эрдоган встретился с украинским коллегой Владимиром Зеленским. По итогам встречи Эрдоган заявил, что республика выступает за снижение напряженности на востоке Украины. При этом он подчеркнул, что сотрудничество двух стран в сфере оборонной промышленности не направлено против третьих сторон. Кроме того, президент Турции подтвердил принципиальное решение страны не признавать «аннексию Крыма».



Сегодня вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что Россия ограничивает регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля до 1 июня из-за неблагоприятной ситуации по коронавирусу. Ассоциация туроператоров России подсчитала, что в Турцию на период с 15 апреля по 31 мая забронировали билеты более 500 тысяч россиян. Общая стоимость забронированных туров на этот период составила €354,6 млн или 32 млрд рублей.



Татьяна Леухина