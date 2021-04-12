В России обнаружили 49 неуточненных мутаций коронавируса

В России выявили 49 случаев неуточненных мутаций коронавируса при въезде граждан в страну. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Всего выявили 193 мутировавших варианта, 49 их них — требуют дополнительного изучения, пишет «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На прошлой неделе Анна Попова сообщала, что в России зарегистрирован 81 случай заражения британским штаммом коронавируса. Также выявили шесть образцов южноафриканского штамма. Еще тогда глава Роспотребнадзора рассказала, что на территории России циркулируют штаммы, имеющие иные, еще не изученные мутации. Она пояснила, что оснований для опасений нет.



В России за минувшие сутки зарегистрировали 8 320 случаев коронавируса. За весь период в стране выявили 4 649 710 случаев.

Татьяна Леухина