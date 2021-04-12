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В Татарстане подтвердился еще один случай смерти от COVID-19

19:13, 12.04.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане подтвердился еще один случай смерти от COVID-19
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане подтвердился еще один случай смерти от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

От коронавируса умерла женщина 1948 года рождения.

Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

За весь период пандемии коронавируса в республике зарегистрировано 439 случаев смерти от COVID-19.

За минувшие сутки в Татарстане зарегистрировали 32 новых случая COVID-19, всего в республике выявили 19 834 случая. Выздоровели за сутки три татарстанца, за весь период — 16 931 человек.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина Татарстан
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