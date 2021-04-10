Главное о коронавирусе на 10 апреля: Татарстан сохранит ограничения, Польша не купит китайскую вакцину

У официантов могут появиться наклейки «Я привит»

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 36 новых случаев COVID-19. Всего на 10 апреля в республике зафиксировали 19 768 случаев COVID-19. Коронавирус унес жизни 433 татарстанцев.



В Роспотребнадзоре Татарстана оценили идею из Пекина, где сотрудники заведений носят наклейки, которые показывают клиентам, что данный человек привит от коронавируса. «Мне кажется, будет приятно, если к клиенту подойдет человек, у которого написано: «Вас обслуживает официант, я привит». [...] Как идея она вполне имеет место, мы со стороны рекомендовали бы это тем ассоциациям, которые у нас есть», — сказала замглавы Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина.

Фото: Максим Платонов

Также она сообщила, что Роспотребнадзор Татарстана сохранит действующие ограничения в республике. «Что касается снятия ограничений по наполняемости спортивных и культурных мероприятий, все ограничения ведомством будут сохранены. Темпы снижения заболеваемости практически остановились», — прокомментировала ситуацию Авдонина.



Замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков, комментируя слова главы Роспотребнадзора Татарстана Марины Патяшиной об увеличении числа тяжелых случаев заболевания коронавирусом в республике, ответил, что серьезного роста доли тяжелых пациентов в Татарстане не отмечают. Изменений количественных показателей, которые повлекут какие-то управленческие решения, не происходит.

Фото: Максим Платонов

В Татарстане не осталось школьных классов, которые находятся на разобщении. Всего с начала года в РТ заболели коронавирусом 146 школьников, 166 студентов, 223 педагога. 523 очага уже закрыты, шесть очагов пока остаются активными.

Онищенко: в Москве сформировалась «прослойка» из привитых и переболевших коронавирусом

За последние сутки в России выявили 8 704 новых случая коронавируса, выздоровели 9 579 пациентов. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 4 632 688 человек, а выздоровевших — до 4 258 279.



За сутки болезнь унесла жизни 402 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 102 649 человек.



Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе совещания по вопросам производства и обращения вакцин поручил снизить риски завоза новых штаммов COVID-19 из других государств. Он подчеркнул, что правительство следит за динамикой распространения коронавируса в мире и отмечает рост заболеваемости в 30 странах Европы.

government.ru

Также он заявил, что темпы вакцинации от коронавируса для людей старше 60 лет нужно нарастить, необходимо сделать для них этот процесс доступным и удобным, при необходимости — организовать выезд специалистов на дом.

Пожилые и маломобильные жители Липецкой области смогут сделать прививку от COVID-19 на дому, сообщил глава региона Игорь Артамонов по итогам заседания оперативного штаба. По его словам, двадцать медицинских бригад будут приезжать на дом к пожилым людям и инвалидам, чтобы сделать прививку.

Рост заболеваемости коронавирусом в Москве может быть связан с прохождением первого-второго инкубационных периодов после снятия последних ограничительных мер, сообщил врач-инфекционист, профессор Николай Малышев.

Фото: tv21.ru

Сенатор от Тамбовской области Александр Бабаков внес в Госдуму законопроект о запрете дистанционной формы обучения в школах. Он предложил внести изменения в закон «Об образовании»: запретить дистанционку при очном обучении по программам начального, основного и среднего общего образования.

Депутат Госдумы, академик РАН, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко считает, что в Москве уже сформировалась «прослойка» из привитых и переболевших коронавирусом, которая создает барьер на пути распространения инфекции, это около трети жителей столицы.

Более 2,7 тысячи человек прошли постковидную реабилитацию в кубанских здравницах, в настоящий момент специальные восстановительные программы предлагают свыше 50 санаториев Краснодарского края. Уточняется, что реабилитационные курсы включают постоянное медицинское наблюдение, а также набор процедур, в числе которых кислородные коктейли, озонотерапия, лечебные ванны, фитотерапия — в зависимости от профиля санатория.

Фото: Ринат Назметдинов

В Испании не нужно носить маски на пляжах

В мире коронавирусом нового типа на 10.35 (мск) заразились 134 710 324 человека, 2 915 972 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (31 085 251). На второй строчке — Бразилия (13 373 174), на третьей — Индия (13 205 926), на четвертой — Франция (5 000 314). На пятой строчке — Россия (4 572 053, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (561 074). За ними следуют Бразилия (348 718), Мексика (207 020), Индия (168 436) и Великобритания (127 284).

Президент Словакии Зузана Чапутова потребовала привлечь к ответственности тех, из-за кого страна может лишиться партии российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом она заявила во время разговора с премьер-министром республики Эдуардом Хегером.

Фото: infovojna.sk

Вчера Всемирная организация здравоохранения зафиксировала 718 659 случаев заражения коронавирусом в мире, что является самым высоким показателем суточной заболеваемости с 10 января текущего года.

Суточный прирост случаев коронавируса в Турции в пятницу оказался близок к рекордному показателю, зафиксированному накануне, и составил 55 791, свидетельствуют данные Минздрава республики. Из-за роста числа заражений в большинстве турецких провинций введен комендантский час по выходным дням — с 21.00 пятницы до 5.00 понедельника.

Оперштаб при правительстве России по борьбе с коронавирусом не принимал решения по вопросу закрытия границ с Турцией. Вопрос прекращения авиасообщения могут рассмотреть на заседании в понедельник.

Фото: Максим Платонов

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону борьбу с коронавирусом, в том числе поставки и возможное совместное производство вакцины «Спутник V».

Пятьдесят пять человек скончались в Швейцарии после вакцинации от коронавируса, пациенты имели сопутствующие заболевания, их смерть не связана с прививкой, сообщает швейцарский надзорный орган за рынком лекарств Swissmedic.

Экстренное одобрение российской вакцины от коронавируса «Спутник V» возможно в Австрии при определенных условиях, заявила генеральный директор общественного здравоохранения Катарина Райх. До этого австрийский канцлер Себастьян Курц, утверждал, что в случае, если процесс одобрения российского препарата Европейским агентством лекарственных средств (EMA) затянется, Австрия может зарегистрировать «Спутник V» на национальном уровне.

Фото: Максим Платонов

В Испании опровергли информацию о введении требования об обязательном ношении масок на пляже или во время купания в море. Представители Минздрава уточняют, что закон об обязательном использовании средств индивидуальной защиты, который вступил в силу в марте, был неправильно интерпретирован. Маски не нужно носить на пляже постоянно, загорать и купаться можно без них.

Президент Польши Анджей Дуда заявил об «относительно интересных» условиях поставок китайской вакцины от коронавирусной инфекции, в связи с чем Варшава отказалась от закупки препарата.

Премьер Украины Денис Шмыгаль в ответ на призыв мэра Киева Виталия Кличко ввести в стране локдаун из-за коронавируса COVID-19 заявил, что такой необходимости пока нет, адаптивный карантин работает. Ранее в пятницу Кличко призвал украинское правительство ввести общенациональный локдаун из-за коронавируса и ограничить передвижение транспорта между регионами.



Алексей Нечаев