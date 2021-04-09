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Роспотребнадзор Татарстана сохранит действующие ограничения в республике

12:27, 09.04.2021
Роспотребнадзор Татарстана сохранит действующие ограничения в республике
Фото: kzn.ru

Роспотребнадзор Татарстана сохранит действующие ограничения в республике. Об этом заявила сегодня замглавы Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина.

«Что касается снятия ограничений по наполняемости спортивных и культурных мероприятий, все ограничения ведомством будут сохранены. Темпы снижения заболеваемости практически остановились», — прокомментировала ситуацию спикер.

Ранее главный санитарный врач Татарстана Марина Патяшина заявила, что замедление темпа снижения заболеваемости коронавирусом в марте удерживает Роспотребнадзор Татарстана от снятия ограничительных мер.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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