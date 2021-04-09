Президент Словакии потребовала установить ответственных за срыв сделки на поставку российской вакцины

Президент Словакии Зузана Чапутова потребовала привлечь к ответственности тех, из-за кого страна может лишиться партии российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом она заявила во время разговора с премьер-министром республики Эдуардом Хегером.

«Ко мне поступила информация, что мы должны лишиться «Спутника V» из-за нарушений условий контракта [по его приобретению]. Если это правда, то нас будет интересовать, кто нарушил эти условия», — приводит слова главы государства ТАСС.

В Государственном институте по контролю лекарств, выполняющего в Словакии роль фармацевтического регулятора, оправдываются, что «Спутник V» якобы не соответствует характеристикам, которые были опубликованы в медицинском журнале The Lancet.

Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) попросил правительство Словакии вернуть партию вакцины «Спутник V», чтобы использовать ее в других странах. Разработчики пояснили, что просьба связана с многочисленными нарушениями контракта, который уже назвали «актом саботажа»: Словацкий государственный институт контроля за лекарственными средствами провел испытания «Спутника V» в лаборатории, которая не является частью сети официальных лабораторий контроля лекарственных средств ЕС.



Ольга Плешкова