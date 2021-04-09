Новости общества

11:31 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Минздрав Татарстана об увеличении числа тяжелых случаев коронавируса: «Серьезного роста нет»

12:39, 09.04.2021
Минздрав Татарстана об увеличении числа тяжелых случаев коронавируса: «Серьезного роста нет»
Фото: realnoevremya.ru

Замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков, комментируя слова главы Роспотребнадзора Татарстана Марины Патяшиной об увеличении числа тяжелых случаев заболевания коронавирусом в республике, ответил, что серьезного роста доли тяжелых пациентов в Татарстане не отмечают.

Изменений количественных показателей, которые повлекут какие-то управленческие решения, не происходит.

«Мы не отмечаем какого-то серьезного роста доли тяжелых пациентов, что являлось бы сигналом для изменения нашей тактики по активизации амбулаторной сети. Такие колебания возможны, но это в пределах нормальной работы. Бывают периоды, и когда доля пациентов с инфарктом миокарда увеличивается, и когда травматизм на дорогах повышается», — ответил Жаворонков на вопрос «Реального времени».

Ранее глава Роспотребнадзора Татарстана Марина Патяшина заявила, что на фоне снижения общего числа заболевших отмечается увеличение доли тяжелых форм.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем