Минздрав Татарстана об увеличении числа тяжелых случаев коронавируса: «Серьезного роста нет»
Замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков, комментируя слова главы Роспотребнадзора Татарстана Марины Патяшиной об увеличении числа тяжелых случаев заболевания коронавирусом в республике, ответил, что серьезного роста доли тяжелых пациентов в Татарстане не отмечают.
Изменений количественных показателей, которые повлекут какие-то управленческие решения, не происходит.
«Мы не отмечаем какого-то серьезного роста доли тяжелых пациентов, что являлось бы сигналом для изменения нашей тактики по активизации амбулаторной сети. Такие колебания возможны, но это в пределах нормальной работы. Бывают периоды, и когда доля пациентов с инфарктом миокарда увеличивается, и когда травматизм на дорогах повышается», — ответил Жаворонков на вопрос «Реального времени».
Ранее глава Роспотребнадзора Татарстана Марина Патяшина заявила, что на фоне снижения общего числа заболевших отмечается увеличение доли тяжелых форм.
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