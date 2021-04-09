В Татарстане не осталось школьных классов, которые находятся на разобщении

В Татарстане не осталось школьных классов, которые находятся на разобщении, сообщила сегодня замглавы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина



Всего с начала года в Татарстане заболели коронавирусом 146 школьников, 166 студентов, 223 педагога. 523 очага уже закрыты, шесть очагов пока остаются активными.

Напомним, что две недели назад в Татарстане был зарегистрирован 501 очаг коронавируса в учебных заведениях.



Ольга Плешкова