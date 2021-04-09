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В Татарстане не осталось школьных классов, которые находятся на разобщении

12:07, 09.04.2021
В Татарстане не осталось школьных классов, которые находятся на разобщении
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане не осталось школьных классов, которые находятся на разобщении, сообщила сегодня замглавы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина

Всего с начала года в Татарстане заболели коронавирусом 146 школьников, 166 студентов, 223 педагога. 523 очага уже закрыты, шесть очагов пока остаются активными.

Напомним, что две недели назад в Татарстане был зарегистрирован 501 очаг коронавируса в учебных заведениях.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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