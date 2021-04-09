ВОЗ зафиксировала максимальный суточный прирост случаев СOVID-19 с 10 января

За последние сутки Всемирная организация здравоохранения зафиксировала 718 659 случаев заражения коронавирусом в мире, что является самым высоким показателем суточной заболеваемости с 10 января текущего года.

Всего на сегодняшний день ВОЗ зарегистрировала 132 730 691 случай COVID-19 в мире.

Более 35% новых случаев заражения коронавирусом за последние сутки зарегистрировано в странах Европы — 257 789. На втором месте — Северная и Южная Америка — 247 444 зараженных за сутки, на третьем — Юго-Восточная Азия — 145 724.

Фото: realnoevremya.ru

Наибольшее число случаев COVID-19 выявлено в США — 30 615 849 человек, в Бразилии — 13 193 205, Индии — 13 060 542, Франции — 4 862 115 и России — 4 623 984, пишет ТАСС.

Умерли за сутки от коронавируса в мире 12 639 человек, всего — 2 880 726.

Напомним, по данным оперштаба на утро 9 апреля, в России за сутки выявили 9 150 случаев заболевания COVID-19, умерли за этот период 402 человека.



Татьяна Демина