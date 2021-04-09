В Татарстане оценили идею носить наклейки с надписью «Я привит»

В Роспотребнадзоре Татарстана оценили идею из Пекина, где сотрудники заведений носят наклейки, которые показывают клиентам, что данный человек привит от коронавируса.

«На мой взгляд, замечательная идея. Мы бы настоятельно рекомендовали объектам, особенно из сферы услуг, воспользоваться такой интересной идеей. Это могут быть наклейки на входе здания, может быть, значки у сотрудников. Мне кажется, будет приятно, если к клиенту подойдет человек, у которого написано: «Вас обслуживает официант, я привит». [...] Как идея она вполне имеет место, мы со стороны рекомендовали бы это тем ассоциациям, которые у нас есть», — оценила инициативу замглавы Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина.



Замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков на это предложение ответил, что часть медорганизаций уже работают подобным образом.

«Это онкодиспансер, ряд поликлиник города Казани — там медперсоналу выдают значки, которые гласят: «Я привит», — рассказал Жаворонков.

Напомним, что на сегодня в Татарстане от коронавируса привились 167 529 человек.

Ольга Плешкова