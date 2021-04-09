Мишустин заявил о необходимости снижения рисков ввоза новых штаммов коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе совещания по вопросам производства и обращения вакцин поручил снизить риски завоза новых штаммов COVID-19 из других государств.



Он подчеркнул, что правительство следит за динамикой распространения коронавируса в мире и отмечает рост заболеваемости в 30 странах Европы.

«Близятся майские праздники... необходимо снизить риски ввоза в Россию новых более агрессивных и менее изученных штаммов коронавируса», — приводит слова Мишустина RT.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее Мишустин поручил подготовить дополнительные меры для защиты от COVID-19.

Маргарита Головатенко