«РИА Новости»: решение по авиасообщению с Турцией могут принять в понедельник

Фото: Максим Платонов (архив)

Оперштаб при правительстве России по борьбе с коронавирусом не принимал решения по вопросу закрытия границ с Турцией. Вопрос прекращения авиасообщения могут рассмотреть на заседании в понедельник, пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Ранее сообщалось, что российские власти обсуждают введение ограничений на чартерные и регулярные рейсы в Турцию сроком на месяц. Ограничение авиасообщения рассматривают в рамках предотвращения завоза россиянами коронавируса.

По словам экспертов, если Турцию «закроют», это сделает «безальтернативным для значительной части россиян» отдых на Черном море.



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В марте сообщалось, что в Турции собираются изменить правила въезда в страну с 15 марта. Чтобы попасть в страну, всем иностранцам нужно будет заполнять специальную электронную анкету. Прибывающие граждане должны будут за 72 часа до поездки заполнить форму на сайте Минздрава. Далее анкету, скачанную на электронное устройство, нужно будет предъявить сотруднику авиакомпании в аэропорту вылета. На сегодняшний день открыты границы с 24 странами.

Татьяна Демина