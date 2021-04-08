Замглавы Елабужского района РТ сделал прививку от COVID-19, приняв эстафету от Рустема Нуриева

Фото: Максим Платонов (архив)

Заместитель главы Елабужского района РТ Олег Колпаков сделал прививку от коронавируса. Эстафету по вакцинации он принял от руководителя муниципалитета Рустема Нуриева.

Колпаков передал эстафету заместителю главы исполкома Елабужского района по социальным вопросам Лилии Ягудиной, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Напомним, 6 апреля глава Елабужского района прошел вакцинацию от COVID-19 и передал эстафету Колпакову. Так Нуриев запустил флешмоб #япривился. Он обратил внимание, что считает свое решение сделать прививку обдуманным, несмотря на то, что уже переболел коронавирусом и может иметь антитела к нему.

По данным на 7 апреля, в Татарстане вакцинировался 157 181 житель. Второй компонент препарата получили 97 595 татарстанцев.

Татьяна Демина