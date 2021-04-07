Банки в Татарстане реструктурировали почти 50 тысяч кредитов граждан и предпринимателей за год

С марта 2020 года по март текущего года банки, которые работают в Татарстане, реструктурировали почти 50 тыс. кредитов: 46,5 тыс. кредитов граждан и 2,2 тыс. — представителей малого и среднего бизнеса. Люди смогли изменить условия по кредитным договорам на общую сумму 21,1 млрд рублей.

По 4,8 тыс. кредитам на сумму 2,4 млрд рублей была представлена отсрочка на полгода, согласно федеральному закону о «кредитных каникулах» (106-ФЗ). По собственным программам кредитные организации реструктурировали 41 тыс. кредитных договоров на 17,1 млрд рублей. Также реструктуризация проводилась по программе «ипотечных каникул» (Федеральный закон №353).

Предприниматели смогли получить «кредитные каникулы» по 1,5 тыс. кредитов на сумму 3,5 млрд рублей. По собственным программам банки реструктурировали почти 800 кредитных договоров на 14,2 млрд рублей. Таким образом, представители малого и среднего бизнеса в республике реструктурировали кредиты на 17,7 млрд рублей, сообщает пресс-служба Отделения — Национального банка по Республике Татарстан Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ.

К 1 января 2021 года уровень долговой нагрузки россиян по всем видам кредитов и займов составил 11,7%, обновив тем самым исторический максимум. По данным Центрального банка РФ, задолженность граждан перед кредитными организациями на 1 марта составляла 20,8 трлн рублей. Доля просроченных ссуд в розничном портфеле уже полгода держится на уровне 4,7%, однако в абсолютном выражении растет, достигнув к началу весны 976 млрд рублей.

С 31 марта в России перестали действовать рекомендации ЦБ, по которым банки могут реструктуризировать кредиты гражданам, которые заболели COVID-19 или у которых значительно снизились доходы из-за пандемии, а также рекомендация не выселять должников.



Татьяна Леухина