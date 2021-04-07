Иностранных лидеров не станут приглашать на парад Победы в Москве

Гостей из зарубежных стран не будут приглашать на празднование 9 мая в Москве 76-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Нет, год не юбилейный, поэтому не имеется в виду приглашать зарубежных участников, — передает ТАСС слова представителя Кремля.

Фото: kremlin.ru

В остальном, вероятно, приглашать на парад будут в прежнем режиме, с учетом требований санитарных властей.

Вчера стало известно, что парад Победы на Красной площади в Москве 9 мая пройдет в традиционном формате.



Напомним, в прошлом году из-за пандемии коронавируса парад Победы перенесли на 24 июня. Дату выбрал президент Владимир Путин — в 1945 году в этот день состоялось шествие победителей.

Татьяна Леухина