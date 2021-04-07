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В Татарстане за сутки прививку от COVID-19 сделали 4 394 человека

12:14, 07.04.2021 1
В Татарстане за сутки прививку от COVID-19 сделали 4 394 человека
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане за минувшие сутки прививку от коронавируса сделали 4 394 человека. По данным на 7 апреля, в республике вакцинировался 157 181 житель, сообщает Минздрав РТ.

Второй компонент вакцины получили уже 97 595 татарстанцев.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 32 новых случая COVID-19. Всего на 7 апреля в республике зафиксировали 19 665 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 16 713 человек, в том числе 49 за минувшие сутки.

Последние новости о коронавирусе в Татарстане, России и мире — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 07 апр
    Нельзя ли ответить через газету, проинтервьюировав сотрудников соцстрахования, будет ли выплачены родственникам денежные средства за застрахованного гражданина, скончавшегося после вакцинации,либо оствшимся инвалидом. В интернете выложена пересылка - ответ страховой компании, о том, что никто платить в этом случае не будет, так как вакцина Экспериментальная.
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