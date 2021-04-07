В Татарстане за сутки прививку от COVID-19 сделали 4 394 человека
В Татарстане за минувшие сутки прививку от коронавируса сделали 4 394 человека. По данным на 7 апреля, в республике вакцинировался 157 181 житель, сообщает Минздрав РТ.
Второй компонент вакцины получили уже 97 595 татарстанцев.
В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 32 новых случая COVID-19. Всего на 7 апреля в республике зафиксировали 19 665 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 16 713 человек, в том числе 49 за минувшие сутки.
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