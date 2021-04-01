Главное о коронавирусе на 1 апреля: стоимость вакцины для животных и «двадцать пятая волна» в России

Фото: Ринат Назметдинов

Заболевшие отрицают у себя коронавирус

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 36 новых случаев COVID-19. Всего на 1 апреля в республике зафиксировали 19 456 случаев COVID-19.

Татарстанских призывников будут тестировать на коронавирус перед отправкой в армию. Среди мер предосторожности также соблюдение социальной дистанции на призывном пункте, барьерный контроль, обязательное проветривание и дезинфекция по графику, ношение защитных масок, оборудование мест для дезинфекции рук



В университетской клинике КФУ планируют прививать переболевших COVID-19 вакциной центра «Вектор» «ЭпиВакКорона», которая в скором времени поступит в медучреждение. Шляпченкова добавила, что на прививку от коронавируса могут записаться лица старше 18 лет и не беременные. Тем, кто планирует вакцинироваться в униклинике, необходимо предварительно записаться по телефону: 233-30-00.

Врач-ортопед Саяр Сиразетдинов, который работает в ковидном госпитале РКБ, рассказал, что у него были пациенты, которые не верили, что у них COVID-19. По его мнению, они недостаточно информированы. Люди должны понимать, что лучше максимально применить все возможные меры для профилактики инфекции, чем заболеть этой инфекцией, считает доктор.

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Сколько будет стоить вакцина для животных

За последние сутки в России выявили 9 169 новых случаев коронавируса, выздоровело 10 247 пациентов. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 4 554 264 человек, а выздоровевших — до 4 176 419.



За сутки болезнь унесла жизни 383 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 99 233 человека.

Около тысячи жителей Москвы заразились коронавирусом после прохождения вакцинации. В бессимптомной или легкой форме COVID-19 переносят болезнь 76% заболевших.

В Россельхознадзоре озвучили стоимость российской COVID-вакцины для животных. Стоимость двух доз вакцин от коронавируса для животных составит 588 рублей. Для формирования иммунитета нужна двукратная вакцинация животных с интервалом 21 сутки.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что Россия возвращается к плановой системе здравоохранения. Возвращение к плановой системе оказания медицинской помощи означает возвращение диспансеризации и профосмотров.

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В Роспотребнадзоре допустили завершение пандемии в августе 2021 года. По мнению советника директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академика РАН Виктора Малеева, к этому времени у россиян уже будет коллективный иммунитет.

Группа ученых из Южно-Уральского государственного университета с зарубежными коллегами выяснила, что в плесневых грибах рода Aspergillus содержатся вещества, способные останавливать размножение и функционирование SARS-CoV-2. Это те же грибы, которые вызывают поражение легких, однако ученые уверяют, что употребление лекарства на их основе не может повлиять на развитие микоза. По расчетам ученых, препарат на основе этой плесени будет менее токсичен, чем существующие лекарства.

Доктор Александр Мясников заявил, что в России будет «двадцать пятая волна» коронавируса. По его словам, россиянам, вероятнее всего, необходимо будет прививаться 1-2 раза в год.

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Минздрав заявил, что вакцинированным может не хватить одного курса прививок. После прохождения курса вакцинации от ковида может потребоваться повторная прививка.

Третью российскую вакцину начнут применять уже в апреле. «Ковивак» может поступить в гражданский оборот уже в первой декаде месяца.

Испортили 15 млн доз вакцины Johnson&Johnson

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразилось 128 913 887 человек, 2 816 081 человек умер. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (30 460 342). На второй строчке — Бразилия (12 748 747), на третьей — Индия (12 221 665), на четвертой — Франция (4 705 068). На пятой строчке Россия (4 494 234, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (552 072). За ними следуют Бразилия (321 515), Мексика (203 210), Индия (162 927) и Великобритания (126 955).

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о распространении жестких «ковидных» ограничений на все регионы Франции. Меры подразумевают ограничение возможности передвижения в стране, а еще ограничение на ведение бизнеса и проведение мероприятий. Прекращают свою работу частично или полностью учебные заведения страны.



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Глава института естественных наук Пекинского университета химических технологий Тун Иган опроверг информацию в СМИ о том, что у трех сотрудников Уханьского института вирусологии в ноябре 2019 года наблюдались симптомы коронавируса.

В США на заводе испортили 15 млн доз вакцины Johnson&Johnson из-за ошибки на производстве при смешивании ингредиентов вакцины.

В Минздраве Украины посоветовали людям готовиться «умирать дома» из-за ситуации с коронавирусом в стране. По словам внештатного советника министерства здравоохранения Украины Ольги Голубовской, в больницах не хватает мест для пациентов, а во многих учреждениях не хватает кислорода. Украину может спасти только введение жестких ограничительных мер, но если люди не готовы к этому, то «готовьтесь тогда дома умирать», выразилась чиновница.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус призвал провести дополнительные исследования из-за версии о лабораторном происхождении коронавируса. Несмотря на то, что исследовательская группа пришла к выводу, что «утечка в лаборатории» является наименее вероятной версией происхождения коронавируса, Гебрейесус подчеркнул, что «это требует дальнейшего расследования».

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Таиланд сократил карантин для большинства иностранных туристов до 10 дней.

Хорватия разрешила въезд в страну привившимся российскими и китайскими вакцинами, переболевших либо сдавшим ПЦР-тест на коронавирус.

В Латвии после вакцинации препаратом AstraZeneca через несколько дней скончался мужчина. Вскоре после прививки у него появились симптомы легкой простуды, а уже 9 марта он скончался от отека легких в результате двусторонней пневмонии.

Ученые отметили рост материнской смертности и числа мертворождений во время пандемии коронавируса. Кроме того, на фоне пандемии выросло число случаев внематочной беременности, потребовавших хирургического вмешательства.

Ольга Плешкова