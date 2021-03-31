Врач из «красной зоны» РКБ: «Были случаи, когда пациенты не верили, что у них COVID-19»

Фото: Илья Репин

Рабочая смена длится 6 часов

О смене профиля на время пандемии коронавируса сегодня рассказал врач-ортопед Саяр Сиразетдинов вице-премьеру РТ Лейле Фазлеевой. Он уже почти год — с 10 апреля 2020 года — работает во временном инфекционном госпитале в РКБ. Решение принял быстро, понимал важность проблемы.



Сиразетдинов описал рабочий день врача «ковидного» госпиталя:

— Рабочая смена в «красной зоне» от момента входа до момента выхода длится 6 часов. За это время врач приемного отделения проводит сортировку пациентов в отделении. Проводит осмотр, назначает необходимые диагностические методы, определяется с тактикой лечения и назначает его. Врачи отделений за это время совершают обход по палатам. Проводят осмотр пациентов в динамике. Назначают корректировку тактики лечения, дополнительные методы.

На вопрос, как врач справляется со стрессом, Сиразетдинов отметил, что ему очень нравится его работа и особенно он получает удовольствие, когда больные идут на поправку. Также доктор рекомендовал заниматься спортом, чтобы не было профессионального выгорания.

— Были случаи, когда пациенты не верили, что у них COVID-19. Я считаю, что эти люди недостаточно информированы. Люди должны понимать, что лучше максимально применить все возможные меры для профилактики инфекции, чем заболеть этой инфекцией. Никто не знает, в какой форме ты переболеешь: в легкой, средней или тяжелой. Это прогнозировать невозможно, — так врач описал особенных пациентов, которые у него были.

На вопрос, как он относится к фейкам о коронавирусной инфекции, Сиразетдинов коротко ответил: «Мы на это никак не реагируем. Мы просто делаем свою работу. Лечим пациентов». Для этого сейчас используются средства, которые указаны в официальных протоколах, методических рекомендациях.

— В частности, для подавления цитокинового шторма (потенциально летальная реакция иммунной системы, — прим. ред.) мы применяем современные биологические препараты. Здесь все зависит от степени тяжести заболевания. Меняются также схемы дозировки гормонотерапии. Появляются новые противовирусные препараты. Все это мы применяем, — отметил Сиразетдинов.



Сиразетдинов коротко ответил: «Мы на это никак не реагируем. Мы просто делаем свою работу. Лечим пациентов». Фото: Илья Репин

Почему непросто заработать иммунитет, переболев коронавирусом?

— Вопрос очень актуальный. Есть такое мнение, что естественный иммунитет более стойкий и длительный. Однако мы видим, что после перенесенной коронавирусной инфекции в легкой форме или при бессимптомном течении не всегда вырабатываются антитела. Если вырабатываются, то не в должном количестве, которое могло бы гарантировать человеку не заболеть, — отметил Сиразетдинов.

Он пояснил — две вакцины, разработанные в стране, нацелены на взаимодействие с белком. «Спутник V» направлен на тот участок, который отвечает за нейтрализующую активность антител, «ЭпиВакКорона» использует пептиды, которые являются фрагментами белка, поэтому в случае вакцинации больше шансов получить антитела, чем если пациент переболеет COVID-19 в легкой форме или бессимптомно.

«Спутник V» направлен на тот участок, который отвечает за нейтрализующую активность антител. Фото: Максим Платонов

— При среднем течении остается риск, что инфекция может перейти в тяжелое течение. Это может сопровождаться определенными последствиями.

Большинство обращений пациентов — это среднее и легкое течение, отметил Сиразетдинов. В некоторых случаях COVID-19 вызывает воспалительные процесс — возникает цитокиновый шторм, а тот может привести к тяжелой форме пневмонии.

— Обычно заболевание COVID-19 сопровождается повышенным уровнем интерлейкина-6, коррелирующего с дыхательной недостаточностью. В данном случае мы применяем новейшие биологические препараты. Также хочется сказать, что воспалительные процессы при COVID-19 могут затронуть сердечно-сосудистую систему, приводя к аритмии. Также бывают осложнения, связанные с присоединением вторичной инфекции и острой почечной недостаточности. Может возникать синдром полиорганной недостаточности и многие другие осложнения, — заключил врач.

Алексей Нечаев