Голикова объявила, что Россия возвращается к плановой работе системы здравоохранения

Россия возвращается к плановой системе здравоохранения. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Сейчас мы уже можем сказать, что с пика 279 тысяч коек, которые у нас были развернуты зимой, мы уже ушли на 119 (тысяч, — прим. ред.)», — приводит «РИА Новости» ее слова.

Возвращение к плановой системе оказания медицинской помощи означает возвращение диспансеризации и профосмотров, объяснила вице-премьер во время своего выступления на церемонии подписания генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021—2023 годы.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В начале марта «Реальное время» выяснило, что число обращений татарстанцев в поликлиники в 2020 году впервые рекордно упало — до 25,3 млн посещений (-4,7 млн). Этот показатель держался на уровне 30 млн посещений в год. Это связано с тем, что в период пандемии коронавируса плановые посещения и диспансеризацию приостановили. При этом оказание экстренной и неотложной медицинской помощи велось в полном объеме, объяснили в Минздраве РТ.

