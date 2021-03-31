В униклинике КФУ планируют прививать переболевших COVID-19 вакциной «ЭпиВакКорона»

Фото: Максим Платонов (архив)

В университетской клинике КФУ планируют прививать переболевших COVID-19 вакциной центра «Вектор» «ЭпиВакКорона», которая в скором времени поступит в медучреждение.

На данный момент вакцинацию в униклинике КФУ делают препаратом «Спутник V», разработанным Центром Гамалеи. Вакцинируют тех, кто ранее не болел коронавирусом, обратила вниманием заведующая эпидемиологическим отделением медучреждения Татьяна Шляпченкова.

На сегодняшний день вакцинацию «Спутником V» в униклинике прошли 3 056 человек, 2 383 из которых получили вторую дозу препарата, сообщает медиапортал КФУ.

Шляпченкова добавила, что на прививку от коронавируса могут записаться лица старше 18 лет и не беременные. Тем, кто планирует вакцинироваться в униклинике, необходимо предварительно записаться по телефону: 233-30-00.

Фото: Максим Платонов (архив)

На прошлой неделе в униклинику КФУ прибыло 250 доз «Спутника V». Всего с начала вакцинации в медучреждение поступило 2 995 доз вакцины.



По последним данным, в Татарстане прививку от COVID-19 сделали 133 484 человека.



Татьяна Демина