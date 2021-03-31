В Китае опровергли сообщения о том, что у ученых симптомы COVID-19 наблюдались в 2019 году

Глава института естественных наук Пекинского университета химических технологий Тун Иган опроверг информацию в СМИ о том, что у трех сотрудников Уханьского института вирусологии в ноябре 2019 года наблюдались симптомы коронавируса.

Тун Иган принимал участие в совместной миссии экспертов ВОЗ и китайских специалистов в Ухане. Он отметил, что эксперты Китая повторно изучали некоторые протоколы визита в Уханьский институт вирусологии 3 февраля 2021 года и восстановили весь процесс. Один из ученых Уханьского института вирусологии сообщил группе экспертов ВОЗ во время их визита, что институт в 2019 году в рамках системы эпиднадзора за гриппом сотрудничал с одной из больниц города. Тогда специалисты собрали у пациентов больницы, в период с января 2019 года по январь 2020 года, 1001 образец. Они были протестированы Уханьским институтом вирусологии в марте 2020 года. Анализ показал, что 700 образцов были собраны в январе 2020 года, среди них было четыре положительных теста на грипп и коронавирус.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

«Среди этих четырех человек с положительными тестами было три взрослых и один пожилой человек, все они были пациентами больницы, с которой институт сотрудничал, а не сотрудниками Уханьского института вирусологии», — приводит «РИА Новости» слова Игана.

Вчера генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, комментируя исследование группы ученых, посетивших Ухань, заявил, что источник коронавируса на сегодняшний день все еще не обнаружен.

Татьяна Леухина