В Россельхознадзоре озвучили стоимость российской COVID-вакцины для животных

Стоимость двух доз вакцин от коронавируса для животных составит 588 рублей. Об этом заявила советник руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано.

Для формирования иммунитета нужна двукратная вакцинация животных с интервалом 21 сутки. Собак и кошек рекомендуется прививать от COVID-19 с шестимесячного возраста. Взрослых питомцев специалисты посоветовали иммунизировать не реже одного раза в год, рассказала она корпоративному изданию Россельхознадзора «Ветеринария и жизнь».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сегодня в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса для животных. , Массовое производство вакцины может быть запущено в апреле. Сейчас ученые продолжают изучать, на какой срок сохраняется иммунитет после введения препарата. Пока есть данные, что антитела продолжают вырабатываться не менее шести месяцев. Клинические испытания препарата прошли в октябре прошлого года.

