Макрон объявил о распространении «ковидных» ограничений на все регионы Франции

Введенные ранее в 19 департаментах Франции карантинные ограничения в связи с ситуацией с коронавирусом теперь распространяются на всю территорию страны. Об этом во время телеобращения к нации заявил президент Франции Эммануэль Макрон.



Жесткий карантин будет действовать на территории Франции с 3 апреля и продлится 4 недели. Меры подразумевают ограничение возможности передвижения в стране, а еще ограничение на ведение бизнеса и проведение мероприятий. Прекращают свою работу частично или полностью учебные заведения страны, сообщает RT со ссылкой на France Info.

Фото: ru.wikipedia.org

Напомним, число заразившихся COVID-19 в мире превысило 125 миллионов. Касательно ситуации в России, главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов заявил, что «ковидные» ограничения в стране будут действовать еще продолжительное время.

Маргарита Головатенко