Около тысячи москвичей заболели коронавирусом после вакцинации

Около тысячи жителей Москвы заразились коронавирусом после прохождения вакцинации. Большинство переносят инфекцию в легкой форме, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного комплекса социального развития.



«Из числа всех вакцинированных пациентов, у кого после прививки вторым компонентом прошло более двух недель, заболели коронавирусом всего около одной тысячи человек, что составляет около одной десятой процента», — сказали в пресс-службе.

Состояние пациентов отслеживается по единой цифровой платформе здравоохранения. В бессимптомной или легкой форме COVID-19 переносят 76%. По сообщению пресс-службы, иммунитет начинает формироваться после первой прививки. Вторая доза вакцины дает более длительный эффект.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что Россия возвращается к плановой системе здравоохранения. Это означает возвращение диспансеризации и профосмотров, объяснила вице-премьер во время своего выступления на церемонии подписания генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021—2023 годы.

Маргарита Головатенко