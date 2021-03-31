Новости общества

22:41 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Около тысячи москвичей заболели коронавирусом после вакцинации

21:58, 31.03.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Около тысячи москвичей заболели коронавирусом после вакцинации
Фото: realnoevremya.ru

Около тысячи жителей Москвы заразились коронавирусом после прохождения вакцинации. Большинство переносят инфекцию в легкой форме, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного комплекса социального развития.

«Из числа всех вакцинированных пациентов, у кого после прививки вторым компонентом прошло более двух недель, заболели коронавирусом всего около одной тысячи человек, что составляет около одной десятой процента», — сказали в пресс-службе.

Состояние пациентов отслеживается по единой цифровой платформе здравоохранения. В бессимптомной или легкой форме COVID-19 переносят 76%. По сообщению пресс-службы, иммунитет начинает формироваться после первой прививки. Вторая доза вакцины дает более длительный эффект.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что Россия возвращается к плановой системе здравоохранения. Это означает возвращение диспансеризации и профосмотров, объяснила вице-премьер во время своего выступления на церемонии подписания генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021—2023 годы.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем