Главное о коронавирусе на 31 марта: ВОЗ еще не нашло источник COVID-19, третьей волны в России не ожидают

Фото: Максим Платонов

В Челнах врачи спасли мужчину два раза за три месяца

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 35 новых случаев COVID-19. Всего на 31 марта в республике зафиксировали 19 420 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 16 322 человек, в том числе 146 за минувшие сутки.



В Набережных Челнах врачи городской больницы №5 дважды за 3 месяца спасли жизнь 71-летнему пенсионеру, который за это время перенес коронавирус, пневмонию и гнойный абсцесс. Мужчина заболел коронавирусом в прошлом году. 18 декабря его госпитализировали — томография показала двустороннюю пневмонию и 64%-ное поражение легких. В результате интенсивной терапии состояние пациента улучшилось, он смог дышать самостоятельно через 2 недели. 20 января его выписали. Однако дедушка в начале марта снова поступил в реанимацию с диагнозом «гнойный абсцесс органов малого таза». Тогда его в срочном порядке прооперировали. Если бы этого не сделали, могло бы начаться заражение крови. С пациентом сейчас все в порядке, он находится дома.

В Казани открылся еще один пункт вакцинации от коронавируса. Прививку можно сделать в филиале компании «СК «АК БАРС-Мед» по адресу: улица Островского, 38, 3-й этаж, 312-й кабинет. Вакцинацию проводят медработники городской поликлиники №7. В ближайшее время запланировано открытие подобных пунктов в Альметьевске и Набережных Челнах.

В Татарстане подтвердились два случая смерти от коронавируса: умерли две женщины 1937 и 1959 годов рождения.

Фото: Ринат Назметдинов

В России зарегистрировали вакцину от COVID-19 для животных

За последние сутки в России выявили 8 275 новых случаев коронавируса, выздоровело 10 176 пациентов. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 4 545 095 человек, а выздоровевших — до 4 166 172.



За сутки болезнь унесла жизни 408 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 98 850 человека.





В России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса для животных. Она разработана учеными Россельхознадзора. Клинические испытания препарата прошли в октябре прошлого года. В них были задействованы собаки, кошки, песцы, норки, лисы и другие животные. У всех испытуемых вакцинированных животных были выработаны антитела к коронавирусу.

Роспотребнадзор не ожидает распространения третьей волны коронавируса в России. Об этом заявил глава профилактического центра ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский. До этого замглавы Минздрава Татьяна Семенова выражала мнение, что показатели по заболеваемости инфекцией в стране свидетельствуют о возможном начале третьей волны. По словам Покровского, иммунная прослойка населения растет стремительно за счет переболевших и за счет вакцинации. По этой причине не стоит ожидать большого подъема заболеваемости.

Фото minzdrav.gov.ru

В России заболеваемость коронавирусом снижается, поэтому говорить о третьей волне COVID-19 преждевременно. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. У большинства переболевших коронавирусной инфекцией формируется полугодичный иммунитет, рассказал министр.



Также Мурашко сделал прививку от коронавируса. Об этом он сообщил в эфире Первого канала, отвечая на вопрос, не болел ли он сам COVID-19.

Кроме того, министр заявил, что клинические исследования вакцины от коронавируса среди детей в России могут начаться в ближайшие два месяца. На сегодняшний день сделать прививку от COVID-19 могут россияне старше 18 лет.

Роспотребнадзор разрешил обеспечивать минимальный уровень охвата населения тестированием на COVID-19 «любыми из методов, определяющих генетический материал или антиген возбудителя» вируса. До сегодняшнего дня проводились лишь ПЦР-тесты. Охват лабораторными исследованиями для выявления возбудителя COVID-19 должен составлять среднесуточно за 7 календарных дней не менее 200 исследований на 100 тыс. населения.

Фото: Илья Репин

В России порядка 800 тыс. доз вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона» ввели в гражданский оборот. Об этом заявила заместитель руководителя центра «Вектор» Роспотребнадзора Татьяна Непомнящих. В апреле планируется выпускать 1,5 млн доз, в мае — 3 млн. «Реальному времени» в пресс-службе Минздрава Татарстана сообщили, что пока вакцина «ЭпиВакКорона» не поступила в республику.

Более 147 млн рублей будет направлено на дооснащение лабораторий для диагностики инфекционных болезней в Нижегородской области в 2021 году, заявил глава региона Глеб Никитин. Средства будут направлены на закупку оборудования.

Власти Чукотки продлили действие некоторых ограничительных мер, ранее введенных в округе из-за пандемии коронавируса, до 14 апреля, сообщает пресс-служба окружного правительства. «В регионе по-прежнему запрещены публичные мероприятия с участием граждан в закрытых помещениях, сохраняется масочный режим в общественных местах и социальная дистанция», — говорится в сообщении.



Фото minvr.gov.ru

Вакцину AstraZeneca рекомендовали использовать только лицам старше 60 лет

В мире коронавирусом нового типа на 10.15 (мск) заразилось 128 224 509 человек, 2 803 806 человека умерло. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (30 393 702). На второй строчке — Бразилия (12 658 109), на третьей — Индия (12 149 335), на четвертой — Франция (4 646 014). На пятой строчке Россия (4 486 078, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (550 996). За ними следуют Бразилия (317 646), Мексика (202 633), Индия (162 468) и Великобритания (126 912).

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, комментируя исследование группы ученых, посетивших Ухань, заявил, что источник коронавируса на сегодняшний день все еще не обнаружен. Гендиректор ВОЗ добавил, что необходимо продолжать научные исследования и поиски источника COVID-19.



14 стран, среди которых США, Великобритания, Япония, Чехия, Израиль и другие, выразили обеспокоенность докладом экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о происхождении коронавируса. «Мы выражаем общую озабоченность по поводу недавнего исследования, проведенного ВОЗ в Китае, и в то же время подчеркиваем важность совместной работы в целях выработки и использования быстрого, эффективного, прозрачного, научно обоснованного и независимого механизма международной оценки таких вспышек неизвестного происхождения в будущем», — сообщается в заявлении.

Использовать вакцину от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca по итогам консультаций рекомендовано только лицам старше 60 лет. Такую рекомендацию дал постоянный комитет по вакцинации ФРГ. К концу апреля комитет пообещал предоставить рекомендацию касательно введения второй дозы вакцины людям моложе 60 лет, которые уже получили первый компонент препарата.



Лидеры РФ, ФРГ и Франции констатировали в ходе видеоконференции, что вакцина «Спутник V» проходит стандартную проверку в европейском лекарственном агентстве (ЕМА). Владимир Путин, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон провели видеовстречу, на которой в том числе обсудили объединение усилий в борьбе с коронавирусом. Как сообщала ранее пресс-служба Кремля, в разговоре были затронуты, в частности, перспективы регистрации в ЕС российской вакцины «Спутник V» и возможные поставки и совместное производство этого препарата в странах ЕС.

Бразильская компания BTHEK Biotecnologia произвела пилотную партию вакцин против COVID-19 разработки российского института Гамалеи, она будет отправлена в Москву для сертификации, сообщили в российском посольства в Бразилии.

Закупка российского препарата «Спутник V» от коронавируса поможет преодолеть нехватку вакцин, это безопасное и действенное средство, считает председатель австрийской врачебной палаты Томас Секереш. Он подчеркнул, что только благодаря закупке вакцин удастся преодолеть пандемию.



Экспертный комитет Центральной организации по контролю за лекарственными стандартами Индии (Central Drug Standards Control Organisation) в среду рассмотрит заявку на использование в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Индийская фармакологическая компания Dr. Reddy's Laboratories в феврале подала заявку на получение разрешения на ограниченное использование «Спутника V» в чрезвычайных ситуациях.

Более 3,8 млн случаев заражения коронавирусом выявлено в мире на минувшей неделе, заболеваемость выросла на 14% по сравнению с предыдущими семью днями, смертность — на 5%. Эти сведения приведены в опубликованном в среду в Женеве еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения. Особенно заметным рост заболеваемости с 22 по 28 марта был в Юго-Восточной Азии на 49%, Западно-Тихоокеанском регионе на 32%, Африке на 22%, Северной и Южной Америке на 11%, Европе на 11%.

Алексей Нечаев