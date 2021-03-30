Мурашко: «говорить пока о третьей волне преждевременно»

В России заболеваемость коронавирусом снижается, поэтому говорить о третьей волне COVID-19 преждевременно. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

У большинства переболевших коронавирусной инфекцией формируется полугодичный иммунитет, рассказал министр в эфире программы «Док-ток» на Первом канале.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сегодня заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова заявила, что показатели заболеваемости коронавирусом говорят о возможной третьей волне коронавируса в стране. Вторая волна заболеваемости COVID-19 захватила и начало 2021 года. Сейчас показатели заболеваемости и течение заболевания позволяют говорить уже о третьей волне.

Ее слова опровергли в Роспотребнадзоре. Глава профилактического центра ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский заявил, что в ведомстве не ждут третьей волны. Иммунная прослойка населения растет стремительно за счет переболевших и за счет вакцинации. По этой причине не стоит ожидать большого подъема заболеваемости.

Татьяна Леухина