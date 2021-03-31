Врачи челнинской больницы дважды за 3 месяца спасли жизнь пенсионеру

В Челнах врачи городской больницы №5 дважды за 3 месяца спасли жизнь 71-летнему пенсионеру, который за это время перенес коронавирус, пневмонию и гнойный абсцесс. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте местного горздрава.



Мужчина заболел коронавирусом в прошлом году. 18 декабря его госпитализировали — томография показала двустороннюю пневмонию и 64%-ное поражение легких. В результате интенсивной терапии состояние пациента улучшилось, он смог дышать самостоятельно через 2 недели. 20 января его уже выписали.

Однако дедушка в начале марта снова поступил в реанимацию с диагнозом «гнойный абсцесс органов малого таза». Тогда его в срочном порядке прооперировали. Если бы этого не сделали, могло бы начаться заражение крови. С пациентом сейчас все в порядке, он находится дома.

Ранее сообщалось, что работающий в Челнах хирург из Судана привился вакциной «Спутник V».

Маргарита Головатенко