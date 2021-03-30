Глава ВОЗ сообщил, что источник коронавируса все еще не обнаружен

Фото: Максим Платонов (архив)

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, комментируя исследование группы ученых, посетивших Ухань, заявил, что источник коронавируса на сегодняшний день все еще не обнаружен.

«Что касается ВОЗ, то все гипотезы остаются в силе. Этот доклад знаменует только начало пути, но это не конец», — цитирует ТАСС Гебрейесуса.

Гендиректор ВОЗ добавил, что необходимо продолжать научные исследования и поиски источника COVID-19.

Фото: Максим Платонов (архив)

Ранее сообщалось, что эксперты Всемирной организации здравоохранения и китайские ученые в ходе исследовательских работ, проведенных в городе Ухане, пришли к выводу, что коронавирусом от летучих мышей заразились сначала другие животные, которые и передали вирус человеку. Всего ученые выдвинули четыре основные версии происхождения COVID-19.



Татьяна Демина