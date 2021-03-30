В России около 200 тыс. доз вакцины «ЭпиВакКорона» вышло в гражданский оборот

В России порядка 800 тысяч доз вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона» ввели в гражданский оборот. Об этом заявила заместитель руководителя центра «Вектор» Роспотребнадзора Татьяна Непомнящих.

В апреле планируется выпускать 1,5 млн доз, в мае — 3 млн, заявила она в интервью RT.

Фото: пресс-служба Роспотребнадзора РФ

«Реальному времени» в пресс-службе Минздрава Татарстана сообщили, что пока вакцина «ЭпиВакКорона» не поступила в республику.

Вчера замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения исполкома Казани Владимир Жаворонков заявил, что в ближайшее время в Татарстане ожидают еще 3 тыс. доз «ЭпиВакКороны». Всего на прошлой неделе в республике поступило 33 тыс. доз вакцин от коронавируса, в том числе в Казань — более 10 тыс. доз. Татарстанцы могут привиться вакциной «Спутник V». «ЭпиВакКорона» станет доступна, как только на склад поступит достаточное количество препарата.



Татьяна Леухина