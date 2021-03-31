Новости общества

03:51 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Вакцину AstraZeneca рекомендовали применять только пожилым людям

03:21, 31.03.2021
Вакцину AstraZeneca рекомендовали применять только пожилым людям
Фото: realnoevremya.ru

Использовать вакцину от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca по итогам консультаций рекомендовано только лицам старше 60 лет. Такую рекомендацию дал постоянный комитет по вакцинации ФРГ.

В институте Роберта Коха отметили, что после вакцинации AstraZeneca нежелательные последствия наблюдались у людей моложе 60 лет на 4—16 день после вакцинации препаратом.

К концу апреля комитет пообещал предоставить рекомендацию касательно введения второй дозы вакцины людям моложе 60 лет, которые уже получили первый компонент препарата, сообщает RT.

Фото: pxhere.com

Напомним, вакцину англо-шведской компании AstraZeneca переименовали в Vaxzevria. Изменения были внесены по заявлению компании. Смена названия не повлияет на изменение препарата. При этом может измениться информация о продукте, маркировка и упаковка.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем