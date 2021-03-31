Вакцину AstraZeneca рекомендовали применять только пожилым людям

Использовать вакцину от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca по итогам консультаций рекомендовано только лицам старше 60 лет. Такую рекомендацию дал постоянный комитет по вакцинации ФРГ.



В институте Роберта Коха отметили, что после вакцинации AstraZeneca нежелательные последствия наблюдались у людей моложе 60 лет на 4—16 день после вакцинации препаратом.

К концу апреля комитет пообещал предоставить рекомендацию касательно введения второй дозы вакцины людям моложе 60 лет, которые уже получили первый компонент препарата, сообщает RT.

Фото: pxhere.com

Напомним, вакцину англо-шведской компании AstraZeneca переименовали в Vaxzevria. Изменения были внесены по заявлению компании. Смена названия не повлияет на изменение препарата. При этом может измениться информация о продукте, маркировка и упаковка.

Маргарита Головатенко