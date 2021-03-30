Докладом экспертов ВОЗ о происхождении коронавируса обеспокоены 14 стран

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

14 стран, среди которых США, Великобритания, Япония, Чехия, Израиль и другие, выразили обеспокоенность докладом экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о происхождении коронавируса. Об этом сказано на сайте Госдепа США.



«Мы выражаем общую озабоченность по поводу недавнего исследования, проведенного ВОЗ в Китае, и в то же время подчеркиваем важность совместной работы в целях выработки и использования быстрого, эффективного, прозрачного, научно обоснованного и независимого механизма международной оценки таких вспышек неизвестного происхождения в будущем», — приводит RT сообщение.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, комментируя исследование группы ученых, посетивших Ухань, заявил, что источник коронавируса на сегодняшний день все еще не обнаружен. Гендиректор ВОЗ добавил, что необходимо продолжать научные исследования и поиски источника COVID-19.

Маргарита Головатенко