В Казани открылся еще один пункт вакцинации от COVID-19

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани открылся еще один пункт вакцинации от коронавируса. Прививку можно сделать в филиале компании «СК «АК БАРС-Мед» по адресу: улица Островского, 38, 3-й этаж, 312-й кабинет.

Вакцинацию проводят медработники городской поликлиники №7. В ближайшее время запланировано открытие подобных пунктов в Альметьевске и Набережных Челнах, сообщает пресс-служба Минздрава Татарстана.

Прививку от коронавируса могут сделать все желающие татарстанцы старше 18 лет. Предварительная запись не требуется, при себе необходимо иметь паспорт или СНИЛС.

Фото: Максим Платонов (архив)

В Минздраве напомнили, что после введения вакцины возможны индивидуальные реакции организма: в частности, в первые три дня может подняться температура. При сохранении высокой температуры и плохого самочувствия необходимо обратиться к врачу.

По данным на утро 30 марта, в Татарстане вакцину от коронавируса получили 129 764 человека, второй компонент препарата получили 87 768 человек.

Татьяна Демина